Elon Musk perde la causa contro Altman e OpenAI | chiedeva un maxi risarcimento
Una giuria di Oakland, in California, ha respinto la causa intentata da Elon Musk contro Sam Altman e OpenAI. Musk aveva chiesto un maxi risarcimento, ma le accuse sono state giudicate prescritte. La decisione è arrivata al termine di un procedimento legale che ha coinvolto le parti coinvolte. La causa, avviata in precedenza, riguardava presunte responsabilità legali, ma è stata archiviata per il decorso dei termini previsti dalla legge.
Una giuria di Okland, in California, ha deciso di respingere la causa intentata da Elon Musk contro Sam Altman e OpenAI, in quanto le accuse sono cadute in prescrizione. La giuria, composta da nove persone, ha stabilito che Musk ha atteso troppo a lungo prima di presentare la sua denuncia. Il processo, iniziato il 27 aprile a Oakland, in California, ha fatto luce sull’aspra rottura tra i due giganti della Silicon Valley e sugli inizi di OpenAI, oggi un’azienda valutata 852 miliardi di dollari e in procinto di realizzare una delle più grandi offerte pubbliche iniziali della storia. Altman e OpenAI hanno affermato che non c’era mai stata la promessa di mantenere la società come organizzazione no-profit per sempre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Elon Musk vs Sam Altman In OpenAI Trial
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