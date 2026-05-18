Elon Musk perde la causa contro Altman e OpenAI | chiedeva un maxi risarcimento

Una giuria di Oakland, in California, ha respinto la causa intentata da Elon Musk contro Sam Altman e OpenAI. Musk aveva chiesto un maxi risarcimento, ma le accuse sono state giudicate prescritte. La decisione è arrivata al termine di un procedimento legale che ha coinvolto le parti coinvolte. La causa, avviata in precedenza, riguardava presunte responsabilità legali, ma è stata archiviata per il decorso dei termini previsti dalla legge.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui