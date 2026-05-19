Elodie e Franceska Nuredini insieme in vacanza in Giappone tra baci sulla bocca e abbracci ecco le foto - GALLERY

Da ilgiornaleditalia.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, sono state pubblicate alcune foto che mostrano un viaggio in Giappone tra una cantante e una ballerina. Nelle immagini si vedono baci sulla bocca e abbracci stretti tra le due donne, che non hanno ancora confermato ufficialmente la natura del loro rapporto. Le foto sono state condivise online e hanno attirato l’attenzione di molti, mentre le protagoniste non hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo. La vacanza si svolge in un periodo in cui si susseguono speculazioni sulla loro relazione.

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Nuovo viaggio per la cantante e la ballerina che non hanno ancora ufficializzato la presunta relazione, ma appaiono inseparabili Elodie e Franceska Nuredini insieme in una nuova vacanza: questa volta la meta è il Giappone e tra baci, abbracci e passeggiate, le due si mostrano più legate che m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Elodie e Franceska Nuredini: la verità sulla loro storia e il bacio che conferma tutto

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