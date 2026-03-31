Elodie e Franceska Nuredini sono state fotografate mentre si rilassavano in una vasca idromassaggio durante un soggiorno condiviso. Le immagini sono state pubblicate online e hanno attirato l'attenzione degli utenti. La cantante e la ballerina si trovavano insieme in un momento di relax, come mostrano le foto condivise sui social media.

Elodie e Franceska Nuredini sono ormai inseparabili: la cantante e la ballerina hanno trascorso nuovamente qualche giorno di vacanza insieme postando alcune foto che hanno letteralmente infiammato il web. Tra le immagini postate dalla cantante sul suo profilo Instagram, in cui le due sono accompagnate da alcuni amici tra cui Tananai, ce ne è una che ha acceso la fantasia dei follower e che mostra l’interprete e la danzatrice abbracciate in una vasca idromassaggio. Le due, oltre a trascorrere molto tempo insieme, di recente erano state immortalate in un video mentre si scambiavano un bacio. Dopo la rottura con Andrea Iannone, Elodie non ha mai ufficializzato la relazione lasciando che siano gli altri a mettere etichette sui suoi rapporti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Elodie e Franceska Nuredini in vacanza insieme: le foto nella vasca idromassaggio infiammano il web

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