Elly Schlein ad Avellino per tirare la volata a Nello Pizza
Domani ad Avellino si terrà un incontro alle 18, durante il quale la segretaria nazionale del Partito Democratico interverrà a supporto di Nello Pizza, candidato sindaco per il campo progressista. La presenza di Schlein rappresenta un momento di attenzione politica nella città, con il suo intervento che si inserisce nelle iniziative di campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà presso un luogo ancora da comunicare.
Elly Schlein a sostegno di Nello Pizza, candidato sindaco di Avellino per il campo progressista. La segretaria nazionale del Partito Democratico interverrà nel corso di un incontro in programma per domani, mercoledì 20 maggio, con inizio alle ore 18.00, presso il Viva Hotel di via. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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