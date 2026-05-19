Elisabetta Caporale | Non volevo insultare Pilato Poi ho cercato il mio nome e ho scoperto l'odio

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le Olimpiadi 2024, Elisabetta Caporale è finita al centro di una polemica legata a un'intervista a Pilato. La giornalista ha dichiarato di non aver voluto insultare l'atleta, ma di aver poi scoperto un'ondata di commenti negativi e odio online dopo aver cercato il proprio nome. La vicenda ha suscitato attenzione sui social e tra gli addetti ai lavori, mettendo in evidenza come un'intervista possa evolversi in modo inaspettato.

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Durante le Olimpiadi 2024 Caporale è stata travolta dalla polemica per l'intervista a Pilato: "La mia intervista è stata riproposta in studio e altre persone hanno detto altre cose". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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