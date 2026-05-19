Elisabetta Caporale | Non volevo insultare Pilato Poi ho cercato il mio nome e ho scoperto l'odio

Durante le Olimpiadi 2024, Elisabetta Caporale è finita al centro di una polemica legata a un'intervista a Pilato. La giornalista ha dichiarato di non aver voluto insultare l'atleta, ma di aver poi scoperto un'ondata di commenti negativi e odio online dopo aver cercato il proprio nome. La vicenda ha suscitato attenzione sui social e tra gli addetti ai lavori, mettendo in evidenza come un'intervista possa evolversi in modo inaspettato.

Durante le Olimpiadi 2024 Caporale è stata travolta dalla polemica per l'intervista a Pilato: "La mia intervista è stata riproposta in studio e altre persone hanno detto altre cose". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “Ero un ‘vitellone’, poi ho scoperto la fede. Ho messo la mano sulla pietra dove è stato tumulato Gesù e ho sentito qualcosa. Il mio santo preferito? San Francesco”: così Roberto Farnesi

“Ho provato ad avere figli, ma ho scoperto che non potevo. Ho lavorato, non ho avuto il tempo di dedicarmi alla famiglia. Poi è arrivato un uragano”: Jo Squillo si confessaA “Pechino Express” Jo Squillo si è lasciata andare ad un racconto privato e intimo sulla maternità.