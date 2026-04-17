Ero un ‘vitellone’ poi ho scoperto la fede Ho messo la mano sulla pietra dove è stato tumulato Gesù e ho sentito qualcosa Il mio santo preferito? San Francesco | così Roberto Farnesi

Roberto Farnesi ha raccontato di aver vissuto un cambiamento nella sua vita passando da uno stile di vita spensierato a una forte fede religiosa. Ha descritto un momento significativo in cui ha toccato la pietra tombale di Gesù e ha affermato di aver provato una sensazione particolare. Farnesi ha anche dichiarato che il suo santo preferito è San Francesco, e ha sottolineato che sia lui che i suoi genitori sono molto credenti.

Roberto Farnesi è un uomo di speranza e di fede. Lo sono stati i suoi genitori molto credenti, lo è anche lui. E a Gerusalemme «sinceramente ho sentito qualcosa di forte – ha raccontato a Oggi – Ho preso coscienza che se oggi nel 2026 stiamo parlando di quel Signore lì, qualcosa c’è. Ricordo ch e ho appoggiato la mano sulla pietra dove è stato tumulato Gesù e c’è tutta un’aura che circonda quel sito. Non è che sono diventato mistico da allora, però ho preso coscienza». Un viaggio che l’ha cambiato. «Sono un esteta, mi piacciono le cose belle e mi piace circondarmi di cose belle. Sono forse stato anche piuttosto materialista ma in questa fase della mia vita l’unica che conta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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