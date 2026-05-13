Elina Svitolina raggiunge Iga Swiatek in semifinale a Roma | sconfitte Rybakina e Pegula

A Roma, la pioggia ha condizionato gli incontri degli Internazionali d’Italia 2026, influenzando il programma diurna al Foro Italico. Tra le giocatrici che sono arrivate alle semifinali, spicca il risultato di Elina Svitolina, che ha superato le avversarie per accedere alla fase finale insieme a Iga Swiatek. Nelle sfide di qualificazione, sono state eliminate Rybakina e Pegula. La giornata si è conclusa con le candidate alle finali già definite.

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La pioggia ci ha messo lo zampino in questa giornata di incontri al Foro Italico di Roma. Negli Internazionali d’Italia 2026, il quadro delle semifinaliste per questa edizione dell’evento capitolino è chiaro. Dopo i successi firmati dalla rumena Sorana Cirstea e dall’americana Coco Gauff, sono arrivate le affermazioni della polacca Iga Swiatek e dell’ucraina Elina Svitolina. Swiatek, da questo punto di vista, sembra entrata nella sua modalità da rullo compressore. Dopo aver faticato non poco nel secondo round contro l’americana Caty McNally, la campionessa polacca ha concesso le briciole alle sue avversarie: un game a Elisabetta Cocciaretto; 3 alla giapponese Naomi Osaka e tre quest’oggi alla statunitense Jessica Pegula.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Elina Svitolina raggiunge Iga Swiatek in semifinale a Roma: sconfitte Rybakina e Pegula ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate WTA Roma 2026, Swiatek all’esame Pegula. Rybakina attende SvitolinaSi va a delineare quest’oggi il quadro completo delle semifinaliste del WTA 1000 di Roma. WTA Roma 2026: agli Internazionali d’Italia Gauff si salva, si concretizzano Pegula-Swiatek e Rybakina-SvitolinaSi chiude la giornata dedicata agli ottavi di finale per quel che riguarda l’intero consesso della WTA al Foro Italico di Roma. Argomenti più discussi: WTA Roma: Cocciaretto si guadagna Swiatek, Basiletti si ferma contro Svitolina; Tutte le notizie e gli aggiornamenti di tennis in Diretta. Rimonta da sogno: Svitolina batte Rybakina e vola in semifinale a RomaElina Svitolina continua a brillare sulla terra battuta romana. L'ucraina ha trovato le risorse per avere la meglio su Elena Rybakina dopo un avvio di partita molto complicato. Elina Svitolina continu ... msn.com WTA Roma 2026, Swiatek all’esame Pegula. Rybakina attende SvitolinaSi va a delineare quest'oggi il quadro completo delle semifinaliste del WTA 1000 di Roma. Coco Gauff ha raggiunto per il secondo anno consecutivo il ... oasport.it