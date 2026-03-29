A Roma si sviluppa una polemica politica riguardante il minisindaco del VII municipio, accusato di aver gestito in modo controverso la vendita di un immobile pubblico. La vicenda ha suscitato reazioni tra i cittadini e i membri dell’opposizione, che contestano le modalità dell’operazione. La discussione si concentra sulle responsabilità e sui dettagli della transazione, mettendo sotto scrutinio l’operato dell’amministratore locale.

Da alcuni giorni a Roma è divampata una forte polemica politica che vede come protagonista Francesco Laddaga, minisindaco del VII contestato dai cittadini per la vendita di un immobile. Tutto è iniziato durante un incontro di Laddaga con i cittadini volto a illustrare il progetto del Comune che prevede l'acquisizione a patrimonio di mille alloggi popolari da enti come l’Inps e l’Enasarco, provvedimento criticato dai residenti che nel frattempo hanno riscattato le case e sono diventati proprietari. Nel corso della riunione, infatti, un gruppo di cittadini ha accusato il minisindaco Laddaga di aver venduto lo scorso settembre un immobile Enasarco di sua proprietà visto e considerato che evidentemente era ben consapevole delle criticità dell'operazione avviata dal Comune di Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roma, l’ombra della speculazione del minisindaco Pd sulla vendita di una casa

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