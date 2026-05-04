Marianna Madia ha deciso di lasciare il Partito Democratico e di aderire a Italia Viva in vista delle prossime elezioni del 2027. La sua scelta è stata influenzata dalla possibilità di non essere ricandidata nelle liste del Pd, a causa di differenze con la linea politica della segretaria del partito. La 45enne ha quindi optato di agire come indipendente prima di passare a Italia Viva.

Secondo un retroscena del Giornale d'Italia difficilmente la 45enne sarebbe stata ricandidata nelle liste del Pd, vista anche una certa dicotomia con la linea politica della segretaria Schlein Marianna Madia lascia il Pd e passa da indipendente a Italia Viva in vista delle elezioni del 2027.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Marianna Madia lascia il Pd e passa a Italia Viva in vista delle elezioni, non sarebbe stata ricandidata coi dem - RETROSCENA

Notizie correlate

Marianna Madia lascia il Pd: l’ex ministra passa a Italia viva in vista delle elezioniLa deputata ed ex ministra Marianna Madia ha lasciato il gruppo del Pd per traslocare, da indipendente, in quello di Italia viva.

Leggi anche: Pd, Marianna Madia lascia dem: passa da indipendente a Italia Viva

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Marianna Madia lascia il Pd e sceglie Matteo Renzi: Serve più riformismo nel centrosinistra; La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascia il Pd; L’ex ministra Marianna Madia ha detto che lascia il PD; Marianna Madia lascia il Pd e va con Italia Viva. Stesso obiettivo, da un'altra prospettiva.

Marianna Madia lascia il PD e diventa deputata di Italia Viva, chi è l’ex ministra dalla carriera ai redditiMarianna Madia passa a Italia Viva: chi è l'ex ministra? Scopri carriera, vita privata e redditi della deputata che lascia il Pd ... virgilio.it

Pd: Marianna Madia lascia il partito e va in Italia Viva con Renzi. Dissenso anche in politica esteraLascia il Pd e va in Italia Viva con Renzi. La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascerà il Pd. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Madia, come detto, dovrebbe approdare da indipendente a ... firenzepost.it

Marianna Madia, che in tutta onestà neanche sapevo facesse ancora politica, ha lasciato il Pd ed è passata a Italia viva in vista delle elezioni 2027. È una notizia marginale, ma comunque bella. L’auspicio che molti dentro il Pd seguano l’esempio della Madia, - facebook.com facebook

Roma, 4 aprile 2026 – Il passo era nell’aria da settimane, forse da mesi. Ora è diventato ufficiale, trasformando i sussurri dei corridoi in una scelta politica chiara: Marianna Madia lascia il Partito democratico e approda, da indipendente, nel gruppo di Italia viva x.com