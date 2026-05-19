Elezioni Di Rosa attacca i rivali | Non si sfidano idee diverse ma correnti dello stesso sistema di potere

Durante le ultime settimane, si sono verificati scontri tra alcuni candidati politici in vista delle prossime elezioni. I commenti pubblici tra i candidati hanno evidenziato accuse reciproche, con uno di loro che ha criticato i rivali affermando che non si tratta di sfide tra idee diverse, ma di interessi legati allo stesso sistema di potere. Le dichiarazioni sono state fatte in un momento in cui il clima politico locale si fa sempre più acceso, con confronti diretti tra i protagonisti della competizione.

“Quello che gli agrigentini stanno vedendo in questi giorni è sempre più chiaro. Ad Agrigento non si stanno sfidando veri avversari politici con idee diverse di città. Si stanno sfidando le diverse leadership dello stesso sistema di potere che governa da anni la provincia di Agrigento, il Libero. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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