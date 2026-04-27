In Ungheria, la nomina di Péter Magyar come figura di spicco ha suscitato discussioni sulla reale direzione politica del paese. Considerato un possibile volto europeista, Magyar rappresenta comunque un elemento interno all’élite al potere, che si confronta con tensioni e divisioni all’interno dello stesso sistema. La sua ascesa non sembra indicare un cambiamento di rotta, ma piuttosto un segnale di lotte e rivendicazioni tra le diverse fazioni del potere politico.

Péter Magyar non rappresenta, sul piano analitico, una frattura originaria rispetto all’assetto di potere ungherese. La sua traiettoria si inscrive, piuttosto, in una logica di continuità interna al sistema costruito da Viktor Orbán. Per oltre due decenni, Magyar ha operato all’interno di quel complesso intreccio di istituzioni, apparati e relazioni che costituisce l’ossatura del potere fidesziano. Non come figura marginale o dissidente, ma come attore inserito in modo organico nel perimetro di legittimità del sistema. La sua esperienza si è sviluppata in coerenza con le dinamiche di consolidamento del modello politico vigente, contribuendo, almeno sul piano funzionale, alla sua riproduzione.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ungheria, l’illusione della svolta europeista: Péter Magyar non è la caduta di Viktor Orbán ma il segno di una resa dei conti interna allo stesso sistema di potere

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