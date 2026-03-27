Svolta a destra Vannacci e Alemanno uniscono le forze | nasce il nuovo asse identitario
Il 31 marzo si avvicina come una giornata che potrebbe cambiare gli assetti della destra italiana, con la formazione di un nuovo asse tra esponenti politici che uniscono le forze. Vannacci e Alemanno sono i protagonisti di questa alleanza, che ha suscitato attenzione tra gli osservatori politici. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente sui temi legati all’identità e alle posizioni politiche dei protagonisti.
Tempo di lettura: 2 minuti Il 31 marzo si preannuncia come una data destinata a lasciare il segno negli equilibri della destra italiana. Mentre il Governo è chiamato ad una prova di resistenza dopo la ‘sconfitta’ al referendum giustizia, a Roma, verrà ufficializzata la confluenza del movimento Indipendenza all’interno di Futuro Nazionale, in un passaggio politico che punta a costruire un nuovo riferimento per quell’area che non si riconosce pienamente negli assetti attuali del centrodestra. L’operazione, guidata dal tandem formato da Roberto Vannacci e Gianni Alemanno, viene letta da molti come una scelta inevitabile per dare struttura e prospettiva a una componente politica finora frammentata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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