Il 31 marzo si avvicina come una giornata che potrebbe cambiare gli assetti della destra italiana, con la formazione di un nuovo asse tra esponenti politici che uniscono le forze. Vannacci e Alemanno sono i protagonisti di questa alleanza, che ha suscitato attenzione tra gli osservatori politici. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente sui temi legati all’identità e alle posizioni politiche dei protagonisti.

Tempo di lettura: 2 minuti Il 31 marzo si preannuncia come una data destinata a lasciare il segno negli equilibri della destra italiana. Mentre il Governo è chiamato ad una prova di resistenza dopo la ‘sconfitta’ al referendum giustizia, a Roma, verrà ufficializzata la confluenza del movimento Indipendenza all’interno di Futuro Nazionale, in un passaggio politico che punta a costruire un nuovo riferimento per quell’area che non si riconosce pienamente negli assetti attuali del centrodestra. L’operazione, guidata dal tandem formato da Roberto Vannacci e Gianni Alemanno, viene letta da molti come una scelta inevitabile per dare struttura e prospettiva a una componente politica finora frammentata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Svolta a destra, Vannacci e Alemanno uniscono le forze: nasce il nuovo asse identitario

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