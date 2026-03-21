Cosa serve per votare al referendum Giustizia 2026 e come fare se non si ha la tessera elettorale

Da quotidiano.net 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 e 23 marzo 2026 si svolge il referendum sulla riforma della magistratura, promosso dal ministro Nordio. Per votare è necessario essere iscritti alle liste elettorali e presentare la tessera elettorale o un documento di identità valido. Chi non ha la tessera può comunque votare portando un documento di riconoscimento senza bisogno di registrarsi di nuovo.

Roma, 21 marzo 2026 – Ci siamo. Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 si vota per il referendum sulla giustizia, o meglio sulla riforma della magistratura promossa dal ministro Nordio: è il quinto referendum costituzionale della storia della Repubblica. I seggi sono aperti domenica dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì dalle 7:00 alle 15:00, dopodiché inizierà lo spoglio. Nell’ultimo periodo, è stato piuttosto acceso il dibattito attorno al tema del voto fuori sede. In questa consultazione, infatti, non è di fatto possibile votare so non nel Comune di residenza, a meno di farsi nominare rappresentanti di lista. Per tutti coloro che hanno la possibilità di presentarsi tranquillamente alle urne, è necessario ricordarsi che servono due cose: la tessera elettorale e un documento d'identità valido. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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