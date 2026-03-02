Elezioni comunali quando e dove si vota nel 2026

Nel 2026, 11 comuni del territorio si preparano a eleggere il nuovo consiglio comunale. Le elezioni sono programmate in date specifiche e coinvolgono le amministrazioni locali di diverse città. I cittadini di questi comuni sono chiamati a esprimere il loro voto per scegliere i rappresentanti che gestiranno gli enti pubblici per i prossimi anni. Le consultazioni si svolgeranno in luoghi stabiliti e seguendo le procedure previste dalla legge.

Le amministrative si terranno come lo scorso anno a fine maggio. Nel novarese andranno al voto sei comuni, tra cui Trecate. Nel Vco, cinque Sono 11 i comuni del nostro territorio che andranno al voto quest'anno per rinnovare il consiglio comunale. Anche quest'anno le consultazioni si terranno a fine maggio: domenica 24 e lunedì 25 maggio. Nei giorni scorsi, infatti, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei Ministri in relazione all'individuazione delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 15 capoluoghi di provincia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Elezioni 2026, dove e quando si vota

