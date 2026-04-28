Elezioni comunali 2026 | quando e come si vota

Il voto per le elezioni comunali del 2026 si svolgerà domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Quattro Comuni della provincia saranno coinvolti in questa consultazione, durante la quale i cittadini potranno scegliere il nuovo sindaco e rinnovare i membri del Consiglio comunale. La procedura si svolgerà secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Domenica 24 maggio (dalle 7 alle 23) e lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15) i cittadini dei 4 Comuni della provincia interessati saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i membri del Consiglio comunale. L'apertura delle urne e lo scrutinio avranno inizio subito dopo la.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Elezioni 2026, dove e quando si vota

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