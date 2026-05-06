elezioni amministrative 2026 in toscana umbria e la spezia dove come e quando si vota

Il prossimo anno si terranno le elezioni amministrative in alcune regioni e città italiane, tra cui Toscana, Umbria e La Spezia. Le consultazioni sono previste nel corso del 2026 e riguarderanno diversi enti locali. Le date precise e le modalità di voto saranno comunicate dalle autorità competenti nei prossimi mesi. La partecipazione degli elettori rappresenta un momento importante per le amministrazioni locali che si preparano a rinnovare i propri organi di governo.

Firenze, 6 maggio 2026 – Si avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative 2026: si vota domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 7 e 8 giugno nei comuni sopra i 15mila abitanti dove nessun candidato sia riuscito a raggiungere il 50% più uno dei voti. Allestimento di un seggio elettorale per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia presso una scuola di Napoli, 21 marzo 2026. ANSACESARE ABBATE Ecco l’elenco dei comuni al voto e le istruzioni per non sbagliare. Una raccomandazione sempre utile: ricordarsi che per votare serve mostrare un documento di identità valido e la tessera elettorale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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