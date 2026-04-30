Elezioni Sensi Radici in Comune | Negli ultimi a Verghereto abbiamo assistito a un graduale impoverimento

Durante un intervento pubblico, il candidato sindaco della lista civica ‘Radici in Comune’ ha sottolineato un progressivo impoverimento del territorio di Verghereto negli ultimi anni, evidenziando problemi nelle aree socio economica, demografica e culturale. La risposta è arrivata in risposta alle dichiarazioni di un rappresentante di Fratelli d’Italia, che aveva commentato i recenti sviluppi locali. La discussione si concentra sugli andamenti e le condizioni della comunità nel tempo.