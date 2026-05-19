Elettra Lamborghini sul Gargano il prossimo 20 giugno per il suo Tour Bilaterale

Il 20 giugno, il Gargano si prepara ad ospitare un evento musicale di rilievo. La città di San Nicandro Garganico accoglierà Elettra Lamborghini, che si esibirà durante il “Tour Bilaterale”. L’annuncio ha suscitato entusiasmo tra i residenti e le autorità locali, che si stanno organizzando per accogliere l’artista e il pubblico previsto per la serata. La festa patronale di quest’anno si arricchisce così di un appuntamento musicale che attirerà sicuramente numerosi visitatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Gargano si prepara a vibrare e ad accendere l'estate. Con un annuncio che ha subito entusiasmato la comunità, il sindaco di San Nicandro Garganico ha ufficializzato un ospite d'eccezione per la Festa Patronale: il prossimo 20 giugno, la città accoglierà Elettra Lamborghini. Un evento che accende i riflettori sull'intera "Montagna del Sole", unendo grande spettacolo e profondo attaccamento al territorio. Nelle parole del Primo Cittadino emerge forte l'identità non solo di San Nicandro, ma di tutto il popolo garganico. La Festa Patronale, infatti, «non è una festa qualunque». È il momento sacro del ritorno alle radici, dei vicoli che si riempiono, delle famiglie che si riuniscono e dei tanti emigrati che sentono il richiamo irresistibile della propria terra d'origine. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Elettra Lamborghini sul Gargano il prossimo 20 giugno per il suo “Tour Bilaterale” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elettra Lamborghini, la rivelazione sul “festino bilaterale” a Sanremo: colpo di scena!Per tutta la settimana del Festival di Sanremo uno dei tormentoni più chiacchierati è stato quello dei “festini bilaterali” denunciati da Elettra... Elettra Lamborghini svela: «Il festino bilaterale a Montecarlo era l’addio al celibato di Charles Leclerc»Per tutta la settimana sanremese uno dei tormentoni è stato quello dei festini bilaterali denunciati da Elettra Lamborghini. Elettra Lamborghini pronta a infiammare San Nicandro Garganico con il suo concerto gazzettah24.it/elettra-lambor… #elettralamborghini #elettra #sannicandro #sannicandrogarganico #gargano #cantante #tourbilaterale #sanremo2026 #concerto #musica x.com Elettra Lamborghini, weekend di fuoco: prima la finale di Eurovision, poi il compleanno (e quel retroscena sulle feste)La conduttrice è la commentatrice italiana insieme a Gabriele Corsi sabato sera dello show canoro internazionale. Domenica la sua festa: l’anno scorso festeggiò con il marito Afrojack sorvolando Las V ... ilrestodelcarlino.it Ci vuole coraggio: Elettra Lamborghini senza filtri contro la collega all’Eurovision 2026Elettra Lamborghini si espone senza mezzi termini sull’Eurovision 2026 e lancia una frecciata a una collega. Le sue parole infiammano il dibattito tra i fan del contest. rds.it