Elettra Lamborghini la rivelazione sul festino bilaterale a Sanremo | colpo di scena!

Durante la settimana del Festival di Sanremo, uno dei temi più discussi è stato quello dei “festini bilaterali” denunciati da Elettra Lamborghini. La cantante ha fatto riferimento a incontri tra due persone, attirando l’attenzione dei media e del pubblico. La questione ha suscitato molte conversazioni sui social e tra gli spettatori, diventando uno degli argomenti principali del festival.

Per tutta la settimana del Festival di Sanremo uno dei tormentoni più chiacchierati è stato quello dei “festini bilaterali” denunciati da Elettra Lamborghini. La cantante aveva raccontato di non riuscire a dormire a causa del via vai notturno e della musica ad alto volume, al punto da decidere di trasferirsi per una notte a Montecarlo nel tentativo di riposare. Ma nemmeno il cambio di location è servito. Ospite a Domenica In – Speciale Sanremo, Lamborghini ha svelato un retroscena inatteso: «C’era un festino, mi hanno detto che era l’addio al nubilato di Charles Leclerc». Non è chiaro se il riferimento fosse all’addio al nubilato della futura moglie del pilota o all’addio al celibato dello stesso Leclerc, ma l’episodio ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

