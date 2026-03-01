Elettra Lamborghini svela | Il festino bilaterale a Montecarlo era l’addio al celibato di Charles Leclerc

Elettra Lamborghini ha rivelato che il festino bilaterale a Montecarlo riguardava l’addio al celibato di Charles Leclerc. Durante la settimana di Sanremo, questa notizia ha attirato molta attenzione e si è diffusa tra il pubblico, diventando uno dei temi più discussi. La cantante ha condiviso questa informazione senza ulteriori dettagli o commenti, mantenendo un tono diretto e semplice.

Per tutta la settimana sanremese uno dei tormentoni è stato quello dei festini bilaterali denunciati da Elettra Lamborghini. La cantante si è lamentata di non riuscire a dormire, al punto da essere costretta ad andare a trasferirsi a Montecarlo una sera per poter riposare un po’. Ma neanche lì ci è riuscita. E oggi a Domenica In ha svelato il perché: «C’era un festino, mi hanno detto che era l’addio al nubilato di Charles Leclerc». Non è chiaro se Lamborghini si riferisse all’addio al nubilato della futura moglie o all’addio al celibato del pilota Formula 1. E in effetti Charles Leclerc e la fidanzata Alexandra Saint Mleux si sono sposati proprio a Monaco, domenica 28 febbraio. 🔗 Leggi su Open.online

