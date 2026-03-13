Amici chi è Elena D’Elia | età Instagram origini e famiglia

Elena D’Elia è una giovane cantautrice toscana che ha iniziato il suo percorso a fine novembre 2025 nella scuola di Amici 25. Sul suo profilo Instagram, condivide aspetti della sua vita e della sua musica, che si caratterizza per testi molto personali. La sua età e le sue origini sono parte integrante del suo percorso artistico, e appartiene a una famiglia che non è stata specificamente descritta.

Elena D’Elia è uno dei profili di Amici 25 che incuriosiscono per semplicità e determinazione. È una cantautrice toscana entrata nella scuola a fine novembre 2025, con un bagaglio già concreto e una scrittura molto personale. Da allora ha cambiato squadra, ha continuato a portare la chitarra come “firma” e ha mostrato anche un lato più versatile. Sui social, intanto, alterna musica e vita quotidiana, con immagini che raccontano viaggi e amicizie. Sulla vita privata, invece, resta ancora molto riservata. Scandalo per la mancata espulsione di Riccardo Stimolo Chi è Elena D’Elia nella scuola di Amici 25. Elena D’Elia viene da Firenze e porta con sé un’idea di musica fatta di voce, parole e strumenti suonati dal vivo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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