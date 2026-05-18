Le email di Salim El Koudri in cui insulta i cristiani e il vostro gesù cristo in minuscolo

Il 27 aprile 2021, un uomo di 31 anni coinvolto in un episodio di tentato omicidio a Modena inviò diverse email all'università della città. In queste comunicazioni, rivolse insulti nei confronti dei cristiani e si riferì a Gesù Cristo in modo dispregiativo, usando lettere minuscole. Le email sembrano riflettere un sentimento di ostilità verso la religione cristiana e, più in generale, nei confronti della società in cui non si sentiva integrato.

Il 27 aprile 2021 Salim El Koudri, il 31enne responsabile della tentata strage di Modena, inviò all'università di Modena una serie di email che sembrano documentare un astio verso la religione cristiana e in generale verso una società in cui non riusciva a integrarsi. A riportare il contenuto dei. 🔗 Leggi su Today.it

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