Nelle vicinanze del Washington Monument, il Secret Service ha aperto il fuoco contro un uomo, che è stato colpito dai colpi degli agenti. L'incidente si è verificato vicino alla Casa Bianca, portando all'intervento immediato delle forze dell'ordine. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dell’uomo né su eventuali motivazioni alla base dell’azione. La zona è stata immediatamente messa in sicurezza.

Il Secret Service ha riferito che un individuo è stato colpito da agenti delle forze dell'ordine nei pressi del Washington Monument. Le condizioni della persona e le circostanze relative alla sparatoria, avvenuta nell'area tra la 15esima Strada e Independence Avenue, non sono state immediatamente rese note. Il Secret Service ha invitato la cittadinanza a evitare la zona mentre le squadre di emergenza intervenivano sul posto. La Casa Bianca è stata brevemente posta in lockdown mentre le autorità indagavano sull'incidente. Non è chiaro se la sparatoria avesse alcun legame con la Casa Bianca o con il presidente Trump. L'episodio si è verificato a una discreta distanza dal complesso della Casa Bianca.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sparatoria vicino alla Casa Bianca: il Secret Service apre il fuoco contro un uomo

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