In Italia, la regione della Liguria ha espresso un voto unanime di supporto alla giovane Nessy Guerra, coinvolta in un procedimento legale in Egitto. La vicenda riguarda un’accusa di adulterio rivolta alla ragazza, che ha portato a un dibattito tra politici e cittadini sulla tutela dei diritti europei in contesti legali stranieri. La vicenda ha suscitato attenzione anche sui ruoli delle figure politiche che si sono schierate a favore di Nessy, senza specificare i nomi degli interessati.

? Domande chiave Perché l'accusa di adulterio in Egitto mette in crisi i diritti europei?. Chi sono i politici che hanno guidato la battaglia per Nessy?. Come può la giustizia egiziana ignorare i principi della Costituzione italiana?. Quali passi farà la Regione per proteggere la piccola Aisha?.? In Breve Proposta portata avanti da Avs tramite Selena Candia, Vittorio Toesca e Medina Habili.. Accusa di adulterio in Egitto contrasta con la sentenza della Corte Costituzionale del 1968.. Decisione impegna presidente e assessore ligure a sostenere la ventiseienne e la figlia.. Norme egiziane sulla condotta privata collidono con i principi costituzionali italiani ed europei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Egitto, la Liguria si schiera per la giovane Nessy Guerra: unanime il voto

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