Confermata in Egitto la condanna a Nessy Guerra per adulterio

In Egitto è stata confermata in appello la condanna a Nessy Guerra, originaria di Sanremo, per adulterio. La donna è stata giudicata colpevole dal tribunale locale, che ha mantenuto la sentenza emessa in primo grado. La vicenda riguarda un procedimento legale relativo alla presunta relazione extraconiugale con il marito. La decisione definitiva è stata comunicata recentemente dal tribunale egiziano.

È stata confermata anche in appello dal tribunale egiziano la condanna nei confronti di Nessy Guerra, originaria di Sanremo, accusata di adulterio nei confronti del marito. Lo riferisce l’avvocata italiana della donna, Agata Armanetti.In primo grado Guerra, che si trova in Egitto con la figlia di.🔗 Leggi su Genovatoday.it CONFERMATA in EGITTO la condanna per ADULTERIO a Nessy Guerra Notizie correlate Egitto: confermata la condanna per adulterio per l'italiana Nessy GuerraLa donna originaria di Sanremo e mamma di una bimba di tre anni era finita a processo a seguito della denuncia dell'ex marito italo-egiziano Egitto, l'italiana Nessy Guerra condannata per adulterio anche in appelloÈ stata confermata anche in appello la condanna nei confronti di Nessy Guerra, cittadina italiana attualmente in Egitto, coinvolta in un procedimento... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L'Egitto conferma la condanna di un'italiana per adulterio; Festival Reloaded al monumentale. Mille Baci in poesia; Appuntamento con il Ghost Tour tra i vicoli del paese delle streghe; Torna il Tenco ai Giardini Lowe: due serate a inizio agosto. Nessy Guerra, l'Egitto conferma la condanna per adulterioA denunciarla era stato l'ex marito, al centro di un lungo contenzioso anche per l'affido della figlia. La mamma sanremese non può espatriare ... rainews.it Egitto, confermata la condanna per adulterio all'italiana Nessy GuerraÈ stata confermata anche in appello la condanna a Nessy Guerra, la donna originaria di Sanremo e mamma di una bimba di tre anni processata in Egitto per adulterio a seguito della denuncia dell'ex mari ... tg24.sky.it Fa discutere il caso di Nessy Guerra, donna italiana condannata in Egitto per adulterio - facebook.com facebook #Genova È stata condannata anche in appello in Egitto Nessy Guerra, la donna originaria di Sanremo e mamma di una bimba di 3 anni, finita a processo per adulterio a seguito della denuncia dell'ex marito italo-egiziano. Confermata la condanna di primo g x.com