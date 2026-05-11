Popsophia emoziona Vasco Rossi | il rocker rilancia su Instagram il philoshow Anima fragile
Durante il festival di Ancona, Vasco Rossi ha condiviso su Instagram un post dedicato al suo philoshow “Anima fragile”, presentato recentemente a Popsophia. La sua condivisione ha attirato l’attenzione dei fan e del pubblico presente, segnando un momento inatteso che ha portato il tema del spettacolo oltre i confini del festival. Il rocker ha deciso di rilanciare pubblicamente la sua partecipazione all’evento, suscitando curiosità tra gli appassionati.
ANCONA- Vasco Rossi, il rocker di Zocca, rilancia Popsophia. Sorpresa alla fine del festival di Ancona: il philoshow “Anima fragile” dedicato al Blasco nazionale ha varcato i confini delle Muse. Proprio il cantante, infatti, ha condiviso la serata nelle sue storie Instagram, raggiungendo milioni.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Popsophia fa ballare le Muse. Anima fragile infuoca il pubblico con la filosofia di Vasco
Vasco Rossi e il post su Instagram ricordando Modena Park. Poi l'annuncioIl rocker di Zocca fa esultare i fan: "E' stato un evento unico e irripetibile, ma per i 50 anni di carriera voglio fare una festa diversa con oltre...