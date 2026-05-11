Popsophia emoziona Vasco Rossi | il rocker rilancia su Instagram il philoshow Anima fragile

Durante il festival di Ancona, Vasco Rossi ha condiviso su Instagram un post dedicato al suo philoshow “Anima fragile”, presentato recentemente a Popsophia. La sua condivisione ha attirato l’attenzione dei fan e del pubblico presente, segnando un momento inatteso che ha portato il tema del spettacolo oltre i confini del festival. Il rocker ha deciso di rilanciare pubblicamente la sua partecipazione all’evento, suscitando curiosità tra gli appassionati.

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