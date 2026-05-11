Popsophia emoziona Vasco Rossi | il rocker rilancia su Instagram il philoshow Anima fragile

Da anconatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il festival di Ancona, Vasco Rossi ha condiviso su Instagram un post dedicato al suo philoshow “Anima fragile”, presentato recentemente a Popsophia. La sua condivisione ha attirato l’attenzione dei fan e del pubblico presente, segnando un momento inatteso che ha portato il tema del spettacolo oltre i confini del festival. Il rocker ha deciso di rilanciare pubblicamente la sua partecipazione all’evento, suscitando curiosità tra gli appassionati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ANCONA- Vasco Rossi, il rocker di Zocca, rilancia Popsophia. Sorpresa alla fine del festival di Ancona: il philoshow “Anima fragile” dedicato al Blasco nazionale ha varcato i confini delle Muse. Proprio il cantante, infatti, ha condiviso la serata nelle sue storie Instagram, raggiungendo milioni.🔗 Leggi su Anconatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Popsophia fa ballare le Muse. Anima fragile infuoca il pubblico con la filosofia di Vasco

Vasco Rossi e il post su Instagram ricordando Modena Park. Poi l'annuncioIl rocker di Zocca fa esultare i fan: "E' stato un evento unico e irripetibile, ma per i 50 anni di carriera voglio fare una festa diversa con oltre...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web