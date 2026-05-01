Effetto Vitruvio e non solo | hotel tutti esauriti

Per il fine settimana del Primo Maggio, la località di Fano registra il tutto esaurito nelle strutture alberghiere. Secondo il presidente di Alberghi Consorziati, la piena occupazione è dovuta a una serie di eventi che stanno attirando molti visitatori. L’effetto Vitruvio e altre iniziative hanno contribuito a creare un flusso di persone in questa zona. La situazione si conferma come uno dei periodi di maggiore afflusso turistico dell’anno.

Week end del Primo Maggio con il botto: Fano registra il tutto esaurito. "Gli alberghi – conferma il presidente di Alberghi Consorziati, Luciano Cecchini – sono pieni grazie ad una coincidenza di eventi che stanno creando grande movimento". Migliaia di atleti sono in arrivo per la Collemarathon in programma nella giornata di domenica da Barchi a Fano con finale davanti all’Arco d’Augusto. In attesa della maratona, oggi e domani ci si può divertire in spiaggia con " Un Mare di Aquiloni " alla sua seconda edizione: aquiloni giganti, acrobatici e artistici che disegneranno figure e scie di colore sopra le onde di giorno e di notte. "Sta producendo effetti positivi – prosegue Cecchini – anche il raduno delle Harley Davison di Senigallia, in programma da ieri a domenica 3 aprile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Effetto Vitruvio e non solo: hotel tutti esauriti Notizie correlate Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 6 febbraio, a destra cresce solo FI: tutti attendono l'effetto VannacciPer chi voterebbero gli italiani venerdì 6 febbraio? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. Non solo petrolio: c’è un altro effetto collaterale senza precedenti della guerra in Iran (con ripercussioni su tutti)Il blocco dello Stretto di Hormuz causato dal conflitto in Iran sta innescando una crisi agricola globale senza precedenti, colpendo direttamente la...