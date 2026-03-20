Femminicidio Francesca Deidda confermato l'ergastolo per il marito Igor Sollai | la sentenza a Cagliari

In un procedimento giudiziario a Cagliari, è stata confermata in appello la condanna all'ergastolo per un uomo di 43 anni accusato di aver ucciso la moglie, Francesca Deidda, e di aver nascosto il suo corpo. La sentenza riguarda un caso di femminicidio e ha escluso l'aggravante della crudeltà. Il processo ha portato alla conferma della pena inflitta in primo grado.

È stata confermata in Appello la condanna all'ergastolo per Igor Sollai, il 43enne accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere, reo confesso del femminicidio della moglie, Francesca Deidda: esclusa l'aggravante della crudeltà. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Femminicidio Francesca Deidda, riparte il processo: “Dal marito depistaggi chiari, merita l’ergastolo” Ergastolo confermato: 42 coltellate, il marito uccide la moglieLa giustizia italiana ha chiuso un capitolo tragico confermando l'ergastolo per Franco Panariello, responsabile della morte di Concetta Marruocco. Contenuti utili per approfondire Femminicidio Francesca Deidda Argomenti discussi: Femminicidio Francesca Deidda, riparte il processo: Dal marito depistaggi chiari, merita l'ergastolo. Femminicidio Francesca Deidda, la Procura: Per Sollai nessuno sconto di penaLa Procura Generale ha sollecitato la piena conferma del carcere a vita, integrato da un anno di isolamento diurno ... cagliaripad.it Femminicidio Francesca Deidda, riparte il processo: Dal marito depistaggi chiari, merita l’ergastoloA Cagliari comincia oggi, venerdì 20 marzo, il processo in Corte d’appello per l'omicidio di Francesca Deidda, la 42enne di San Sperate uccisa nel 2024 a martellate dal marito Igor Sollai, 44 anni. fanpage.it