Morta dopo tre interventi di chirurgia in un giorno a ottobre la sentenza
Il prossimo 2 ottobre il tribunale di Torre Annunziata pronuncerà la sentenza riguardo alla morte di una donna di 37 anni avvenuta il 26 marzo 2022 presso una clinica locale. La donna era deceduta dopo aver subito tre interventi chirurgici nello stesso giorno. La vicenda ha attirato l'attenzione sull'esito di un procedimento legale che coinvolge il caso.
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ attesa per il prossimo 2 ottobre la sentenza del tribunale di Torre Annunziata sul decesso di Valeria Cella, la mamma di 37 anni morta il 26 marzo 2022 nella clinica Santa Maria la Bruna di Torre del Greco. L’indagine scattata dopo la denuncia presentata dai familiari della donna, rappresentati dall’avvocato Enrico Ricciuto, si concentrò sul comportamento dei sanitari della struttura dove la 37enne venne sottoposta a tre interventi di chirurgia estetica in sole cinque ore. Non si svegliò mai dall’anestesia e nulla servirono i tentativi di rianimarla. Proprio un cocktail di farmaci ritenuto errato, avrebbe causato, secondo l’accusa, il decesso della donna.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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