Edilizia popolare ACER Campania vara nuovo sistema di prenotazione online
Un nuovo sistema di prenotazione online è stato introdotto da ACER Campania per l'edilizia popolare. Questa novità mira a semplificare le procedure per le persone interessate, offrendo un modo più rapido e trasparente di prenotare le assegnazioni. Il responsabile dell'ente ha dichiarato che l'obiettivo è garantire risposte certe e tempestive ai cittadini che cercano alloggi. La piattaforma digitale si aggiunge alle modalità tradizionali di accesso ai servizi e sarà disponibile nelle prossime settimane.
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