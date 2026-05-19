Ecco cosa rischia l’economia italiana se Hormuz non riapre a breve

Se lo stretto di Hormuz rimane chiuso anche nella seconda metà del 2026, l’economia italiana potrebbe registrare un calo del fatturato dell’industria manifatturiera, stimato intorno all’1,5% per il periodo 2026-2027, al netto dell’inflazione. La durata prolungata di questa chiusura avrebbe conseguenze dirette sui flussi commerciali e sui costi di importazione, incidendo sulle aziende del settore. Questi dati sono stati condivisi da analisti economici e fonti di settore, che monitorano l’andamento delle rotte commerciali globali.

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Se la chiusura dello stretto di Hormuz dovesse prolungarsi anche nella seconda metà del 2026 l’industria manifatturiera italiana subirebbe una forte penalizzazione in termini di fatturato al netto dell’inflazione, atteso contrarsi dell’1,5% nella media del biennio 2026-2027. È quanto emerge dal rapporto sui settori industriali di Intesa Sanpaolo e Prometeia presentato a Milano. L’impatto sarebbe diffuso a tutti i settori, con effetti meno rilevanti sui produttori di beni di consumo incomprimibili (alimentare e bevande, farmaceutica, largo consumo) e più significativi per i produttori di beni durevoli e d’investimento. Solo meccanica, elettrotecnica ed elettronica potrebbero beneficiare di un rimbalzo più forte nel 2028, tale da controbilanciare interamente quanto perso durante il biennio precedente. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ecco cosa rischia l’economia italiana se Hormuz non riapre a breve ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Prezzo del petrolio alle stelle: leconomia iraniana sempre più vicina al collasso Sullo stesso argomento Voli a rischio? Aeroporti quasi a secco, cosa succede se Hormuz non riapre a breve(Adnkronos) – Gli aeroporti europei rischiano una carenza “sistemica” di carburante per gli aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente... Meloni: Economia preoccupa molto se non riapre Stretto Hormuz – Il video(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 "Sono preoccupata, sull'andamento dell'economia in generale sono molto preoccupata se non si riesce a... Ecco cosa rischia l’economia italiana se Hormuz non riapre a breveSe la chiusura dello stretto di Hormuz dovesse prolungarsi anche nella seconda metà del 2026 l’industria manifatturiera italiana subirebbe una forte penalizzazione in termini di fatturato al netto del ... formiche.net Tutti parlano della guerra in Iran. Quasi nessuno si chiede perché l'Italia, ogni volta, finisce in ginocchio. Lo Stretto di Hormuz viene chiuso e le bollette esplodono. Di nuovo, come nel 2022. Abbiamo cambiato fornitore, ma la dipendenza è rimast... x.com Il lato positivo della crisi di Hormuz reddit Tensione nello Stretto di Hormuz: l'Italia muove i cacciamine. Ecco il piano della Marina MilitarePer il ministro della Difesa la tregua sullo stretto di Hormuz è meno facile di quanto lo fosse una settimana fa ... tg.la7.it