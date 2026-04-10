Voli a rischio? Aeroporti quasi a secco cosa succede se Hormuz non riapre a breve

Gli aeroporti europei stanno affrontando una possibile carenza di carburante per gli aerei, legata alla chiusura dello Stretto di Hormuz. Secondo fonti di settore, se questa chiusura dovesse protrarsi oltre tre settimane, potrebbe verificarsi una scarsità di scorte di combustibile. La situazione mette a rischio i voli in partenza e in arrivo in diverse città del continente, con possibili ripercussioni sulla programmazione dei voli e sulla gestione delle operazioni aeroportuali.

(Adnkronos) – Gli aeroporti europei rischiano una carenza “sistemica” di carburante per gli aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre settimane. E' l'avvertimento di Aci Europe, l'associazione degli hub europei, che in una lettera visionata dal Financial Times fa sapere che le riserve di carburante per aerei si stanno esaurendo e “l’impatto delle attività militari sulla domanda” di petrolio sta mettendo ulteriormente a dura prova le forniture. L'associazione ha avvertito il commissario europeo ai trasporti Apostolos Tzitzikostas delle “crescenti preoccupazioni del settore aeroportuale riguardo alla disponibilità di carburante per aerei, nonché della necessità di un monitoraggio e di un'azione proattiva da parte dell'Ue”, si legge su FT. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Carburante a rischio per i voli, scattano le prime limitazioni in 4 aeroporti italiani. Ryanair: rischi se stop Hormuz fino a maggioIn quattro aeroporti italiani viene segnalata una «disponibilità ridotta» o «limitata» di carburante per gli aerei almeno fino alla tarda serata del...

Carburante razionato e voli a rischio? Cosa succede negli aeroporti, i piani di emergenza e come "salvare" le vacanze estiveLa guerra in Medio Oriente che continua, le rotte del petrolio chiuse, il carburante che scarseggia anche negli aeroporti, l'incertezza che piomba...

Temi più discussi: Carburante a rischio per i voli, scattano le prime limitazioni in quattro aeroporti italiani (Linate, Venezia, Treviso e Bologna): Rifornirsi altrove; Carburante a rischio per i voli, prime limitazioni negli aeroporti: cosa succede; Carburante, voli a rischio e prime restrizioni: la situazione e i possibili scenari; Stretta sul carburante in 4 aeroporti: i voli prioritari e perché il traffico non è a rischio (per ora).

Voli a rischio? Aeroporti quasi a secco, cosa succede se Hormuz non riapre a breveGli aeroporti europei rischiano una carenza sistemica di carburante per gli aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre settimane. E' l'avvertimento di Aci Europe, l'ass ... adnkronos.com

Voli a rischio in Europa: allarme carburante, alcuni Paesi hanno scorte solo per 8-10 giorniL’Europa si trova a fronteggiare una crescente emergenza legata al carburante per l’aviazione, con possibili ripercussioni sul traffico aereo estivo. Le ... laprimapagina.it

1400€ a persona per uno dei nostri meravigliosi viaggio a NEW YORK. Prenotare prima conviene Questa è una delle nostre date in offerta, ma ne abbiamo anche altre. Il prezzo è inteso a persona e comprende voli diretti dall’italia, Bagaglio, Hotel garantit - facebook.com facebook

Allarme cherosene, voli estivi a rischio: “Possibili cancellazioni” #voli #guerra #drittoerovescio x.com