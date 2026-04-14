Meloni | Economia preoccupa molto se non riapre Stretto Hormuz – Il video

Durante una conferenza tenutasi a Verona, una rappresentante governativa ha espresso preoccupazione riguardo all'andamento dell’economia generale, sottolineando che la situazione potrebbe peggiorare se non si riprendono i negoziati e se non si riapre lo Stretto di Hormuz. Ha inoltre evidenziato come la chiusura di questa via marittima possa influenzare negativamente i mercati e le forniture energetiche.

(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 "Sono preoccupata, sull'andamento dell'economia in generale sono molto preoccupata se non si riesce a riprendere e mandare avanti il round di negoziati e non si riesce a riaprire lo Stretto di Hormuz. Noi dall'inizio della crisi siamo stati tempestivi nel dare le risposte e continueremo a essere tempestivi nel dare le risposte. Per fare questo c'è bisogno di un impegno del governo italiano, e c'è bisogno dell'Europa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al Vinitaly a Verona. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Pensavo che il senso fosse chiaro.🔗 Leggi su Open.online

Trump: «Futuro molto negativo per la Nato se non aiuta con lo Stretto di Hormuz»Intervistato dal Financial Times, Donald Trump ha detto che la Nato si troverà ad affrontare un «futuro molto negativo» se gli alleati europei degli...

Trump: “Sì a tregua di 2 settimane se Iran riapre Stretto di Hormuz”(Adnkronos) – Tregua di 2 settimane tra Iran e Stati Uniti e guerra congelata se l'Iran riapre lo Stretto di Hormuz.