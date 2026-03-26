Dopo un incontro con il sindaco, la società di calcio locale ha annunciato un cambio di presidenza. Martino Neri assumerà il ruolo di presidente, anche se l’effettivo insediamento avverrà nelle prossime settimane. La squadra, attualmente in Serie D, mira a migliorare la propria posizione e a sviluppare progetti per il futuro.

Martino Neri sarà il nuovo presidente della Sangiovannese. Non nell’immediato, serviranno alcune settimane per limare tutti gli aspetti burocratici ma l’imprenditore di Vacchereccia, a capo della Safimet di Arezzo con altri soci, assumerà il comando della società azzurra come confermato da un comunicato dell’amministrazione comunale, nel quale si auspica che venga affiancato da altri imprenditori. "Lunedì pomeriggio - si legge in una nota - è stata una giornata importante per il calcio sangiovannese. Si è svolto al Comune di San Giovanni un incontro tra il sindaco, Valentina Vadi, i dirigenti della Sangiovannese e della Marzocco, con l’imprenditore Martino Neri (nella foto) che ha dato la sua disponibilità a fare ingresso in società con il ruolo di presidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serie D, la svolta dopo l’incontro con il sindaco Vadi. La Sangio sogna in grande: Neri è presidente

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