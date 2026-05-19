Eccellenza Donna | il lavoro femminile come motore di crescita

In un evento dedicato all'eccellenza femminile, si è svolto un incontro tra rappresentanti istituzionali, giornaliste e imprenditrici. L’obiettivo è stato quello di discutere sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro e nella società odierna. Durante l’incontro sono stati presentati dati e testimonianze riguardanti le esperienze professionali delle partecipanti. Sono state anche analizzate le politiche a sostegno delle donne nel contesto lavorativo e le sfide ancora da affrontare.

Un confronto tra istituzioni, giornaliste e imprenditrici per valorizzare il ruolo delle donne nel lavoro e nella società contemporanea.. L’occupazione femminile in Italia resta uno dei nodi più complessi del sistema economico e sociale. Nonostante i progressi degli ultimi anni, il divario tra uomini e donne nel mercato del lavoro continua a riflettere disuguaglianze strutturali: accesso al credito, conciliazione tra vita privata e professionale, rappresentanza nei ruoli decisionali. Tuttavia, proprio da queste criticità nasce una nuova consapevolezza: il talento femminile non è più una risorsa da tutelare, ma una leva strategica per la competitività del Paese. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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