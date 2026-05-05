Torna il concorso nazionale Donna e Lavoro per valorizzare l’imprenditoria femminile

Da padovaoggi.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riparte il concorso nazionale Donna e Lavoro, promosso da un’agenzia per il lavoro che dal 2007 si dedica a sostenere l’imprenditoria femminile. L’iniziativa mira a individuare e premiare idee innovative e progetti che possano diventare imprese. La competizione rappresenta un’occasione per valorizzare il talento femminile nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria. La partecipazione è rivolta a donne con progetti imprenditoriali in fase di sviluppo.

Riparte il Concorso nazionale Donna e Lavoro, iniziativa promossa da Eurointerim Agenzia per il Lavoro che dal 2007 sostiene e valorizza il talento femminile, con l’obiettivo di intercettare e premiare idee innovative e progetti capaci di trasformarsi in impresa.Volto dell’edizione 2026 è Chiara.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Notizie correlate

Al via il concorso nazionale donna e lavoro 2026Riparte il Concorso nazionale Donna e Lavoro, l’iniziativa promossa da Eurointerim Agenzia per il Lavoro che dal 2007 sostiene e valorizza il talento...

Leggi anche: Imprenditoria femminile e autonomia economica: nasce lo Sportello Impresa Donna

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Torna il concorso nazionale per cortometraggi realizzati da ragazzi e giovani autori; Reggiolo, torna il 3° Concorso Pianistico Nazionale Rinaldi-Rota; Bike to Work 2026: torna il progetto che premia la mobilità sostenibile; Alla parrocchia torna il concorso di pittura La Margherita d'Argento: in mostra una varietà di stili e sensibilità.

torna il concorso nazionaleIl canto corale protagonista a Carpi: torna il Concorso Savani firmato AERCODal 1° al 3 maggio Carpi ospiterà la quinta edizione del Concorso Corale Nazionale Giuseppe Savani, uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama della coralità italiana. L’evento si svolgerà pres ... temponews.it

torna il concorso nazionaleA Castelfiorentino torna il Premio Ferruccio Benvenuto Busoni 2026A Castelfiorentino, il 23 e 24 maggio, torna l’XI Concorso Nazionale per Studenti di Scuole Medie e Licei ad Indirizzo Musicale. gonews.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.