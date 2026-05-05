Torna il concorso nazionale Donna e Lavoro per valorizzare l’imprenditoria femminile

Riparte il concorso nazionale Donna e Lavoro, promosso da un’agenzia per il lavoro che dal 2007 si dedica a sostenere l’imprenditoria femminile. L’iniziativa mira a individuare e premiare idee innovative e progetti che possano diventare imprese. La competizione rappresenta un’occasione per valorizzare il talento femminile nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria. La partecipazione è rivolta a donne con progetti imprenditoriali in fase di sviluppo.

Riparte il Concorso nazionale Donna e Lavoro, iniziativa promossa da Eurointerim Agenzia per il Lavoro che dal 2007 sostiene e valorizza il talento femminile, con l’obiettivo di intercettare e premiare idee innovative e progetti capaci di trasformarsi in impresa.Volto dell’edizione 2026 è Chiara.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Al via il concorso nazionale donna e lavoro 2026Riparte il Concorso nazionale Donna e Lavoro, l’iniziativa promossa da Eurointerim Agenzia per il Lavoro che dal 2007 sostiene e valorizza il talento... Leggi anche: Imprenditoria femminile e autonomia economica: nasce lo Sportello Impresa Donna Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Torna il concorso nazionale per cortometraggi realizzati da ragazzi e giovani autori; Reggiolo, torna il 3° Concorso Pianistico Nazionale Rinaldi-Rota; Bike to Work 2026: torna il progetto che premia la mobilità sostenibile; Alla parrocchia torna il concorso di pittura La Margherita d'Argento: in mostra una varietà di stili e sensibilità. Il canto corale protagonista a Carpi: torna il Concorso Savani firmato AERCODal 1° al 3 maggio Carpi ospiterà la quinta edizione del Concorso Corale Nazionale Giuseppe Savani, uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama della coralità italiana. L’evento si svolgerà pres ... temponews.it A Castelfiorentino torna il Premio Ferruccio Benvenuto Busoni 2026A Castelfiorentino, il 23 e 24 maggio, torna l’XI Concorso Nazionale per Studenti di Scuole Medie e Licei ad Indirizzo Musicale. gonews.it Con questo trucchetto sbianco subito il mio bucato senza usare candeggina: torna bianchissimo come nuovo. - facebook.com facebook Donadoni torna sull'addio di Maldini: "Posso solo che parlare bene di Paolo, anche e soprattutto come dirigente" x.com