nidi e materne nuovi investimenti il gioco diventa motore di crescita

In diverse regioni italiane sono stati annunciati nuovi investimenti dedicati alle strutture per l’infanzia, con particolare attenzione ai nidi e alle scuole materne. Sono stati introdotti materiali educativi innovativi per migliorare le attività quotidiane dei bambini, mentre le istituzioni pianificano interventi per rafforzare i servizi rivolti ai più piccoli. L’obiettivo è rendere il gioco un elemento centrale nello sviluppo delle capacità dei bambini.

Nuovi materiali educativi per potenziare le attività nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali. Il Comune di Rimini ha approvato una fornitura dedicata ai servizi 0-6 con l’obiettivo di rafforzare la qualità dell’ offerta formativa e sostenere lo sviluppo delle competenze di bambine e bambini nei primi anni di vita. L’intervento si inserisce nel percorso di valorizzazione del sistema scolastico previsto dal bilancio 2026-2028 e conferma l’impegno dell’Amministrazione nel garantire ambienti di apprendimento ricchi, inclusivi e capaci di rispondere ai bisogni reali delle comunità educative. La fornitura comprende giochi didattici, materiali per la manipolazione, strumenti per le attività espressive, attrezzature per la psicomotricità e ausili per i percorsi di educazione ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Firenze, nidi e Poli per l’infanzia: al via le iscrizioni. Offerta ampliata tra strutture nuove e rinnovateLa giunta di Firenze ha approvato gli indirizzi per le iscrizioni ai servizi educativi 0-3 anni per l’anno educativo 2026/2027, che partiranno domani, 4 marzo 2026 e proseguiranno fino al 24 marzo per ... 055firenze.it

