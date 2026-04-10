Domenica alle 16, il campionato di Eccellenza riprenderà con la partita tra Chiesanuova e Fermignanese. La squadra locale si presenterà con un nuovo allenatore, Mongiello, che ha recentemente preso il posto precedente. La gara si svolgerà sul campo del Chiesanuova e rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in classifica.

L’Eccellenza riprende domenica e alle 16 il Chiesanuova affronterà la Fermignanese. Lo farà con un Mongiello in più. Dopo un periodo di appannamento, qualche gol mangiato non da lui e pure un rigore sbagliato contro l’Urbino, il capitano è tornato a segnare su azione nello 0-3 di Fabriano pre sosta. Ora l’elemento più rappresentativo del team è tirato a lucido e vuol contribuire alla volata salvezza del Chiesanuova. Come sta e come state? "Personalmente molto bene, queste due settimane sono state utili per ricaricare le batterie. Come squadra ci siamo allenati con grande intensità, sono soddisfatto". Si sente ancora il capitano del Chiesanuova dopo qualche panchina? "Sono qui da 6 anni e mi ci sento, poi abbiamo la fortuna di avere due vice capitani splendidi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Carica Mongiello: "Sarà un Chiesanuova motivato più che mai contro la Fermignanese»

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Eccellenza: la Fermignanese esce a testa alta dal confronto con la capolista. Urbania si interroga, Urbino esulta, K Sport vola altoIn Eccellenza l’ottava giornata del girone di ritorno ha partorito pochi gol (13), comunque utili per far registrare 4 vittorie (3 esterne).