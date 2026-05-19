Gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere l’ingresso nel Paese per i cittadini stranieri provenienti da alcune aree colpite dall’epidemia di Ebola. La misura riguarda chi negli ultimi 21 giorni ha soggiornato in Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan. La restrizione si applica a tutte le persone non americane e si inserisce in un’azione di contenimento del virus. La decisione è stata comunicata dalle autorità sanitarie e di sicurezza statunitensi.

Gli Stati Uniti hanno sospeso il diritto di ingresso nel Paese ai cittadini non americani che negli ultimi 21 giorni sono stati nelle aree colpite dall'epidemia di Ebola: Uganda, Repubblica Democratica del Congo, Sud Sudan. Il virus ha già causato 131 morti e 513 casi sospetti, con l'Oms che ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, il secondo livello di allerta più alto. Intanto, in Italia è scattata l'attivazione della sorveglianza sanitaria al personale impiegato nelle zone del focolaio Gli Stati Uniti hanno sospeso il diritto di ingresso nel Paeseai cittadini non americani che negli ultimi 21 giorni sono stati nelle aree colpite dall’epidemia di Ebola: Uganda, Repubblica Democratica del Congo, Sud Sudan. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ebola, Usa bloccano ingresso ai non americani provenienti da aree colpite dal virus

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