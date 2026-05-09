Hantavirus Ministero della Salute Attivati i protocolli di sorveglianza previsti

Il Ministero della Salute ha avviato i protocolli di sorveglianza relativi all'Hantavirus dopo le recenti segnalazioni provenienti dai circuiti internazionali. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione e hanno comunicato di aver attivato tutte le procedure previste per contenere eventuali rischi. Al momento, non sono stati registrati casi in Italia, ma le misure di monitoraggio sono state potenziate.

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ROMA (ITALPRESS) – A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relative al focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave MV Hondius, il Ministero della Salute ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali. Le valutazioni condivise a livello internazionale dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall’ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) indicano attualmente un rischio basso per la popolazione generale a livello mondiale e molto basso in Europa. In Italia sono giunte quattro persone con il volo KLM in coincidenza per Roma sul quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata a Johannesburg e lì deceduta.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Hantavirus, sorveglianza su quattro passeggeri italiani che erano su volo Klm. Il ministero della Salute: informazioni trasmesse alle RegioniIl ministero della Salute italiano segue con attenzione il focolaio di Hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera antartica MV Hondius,... Leggi anche: Hantavirus, Ministero della Salute allerta gli uffici di frontiera Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Hantavirus, Ecdc: molto basso il rischio per la popolazione generale in Europa; Hantavirus, il ministero della Salute allerta gli uffici di frontiera; Focolaio di Hantavirus sulla nave Hondius: il Ministero della Salute allerta gli uffici di frontiera; Hantavirus sulla nave da crociera, rischio molto basso per la popolazione generale in Europa. L'avviso del Ministero della Salute e delle autorità sanitarie internazionali. Hantavirus, Ministero Salute attiva i protocolli: quattro passeggeri italiani presenti sul volo della donna decedutaOggi intanto alle Canarie è arrivato il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', Tedros Adhanom Ghebreyesus, che coordinerà le operazioni di soccorso e di trasferimento dei passeggeri ... tg.la7.it Hantavirus, il ministero della Salute: Attivata sorveglianza su quattro passeggeriErano a bordo di un volo Klm in coincidenza per Roma su cui era salita una donna che si trovava sulla nave Mv Hondius ... gazzettadiparma.it Hantavirus. Il Ministero della Salute spiega che le valutazioni condivise a livello internazionale dall’OMS e dall’ECDC indicano attualmente un rischio basso per la popolazione generale a livello mondiale e molto basso in Europa. In Italia sono giunte 4person x.com Per i Missionari, la Salute Mentale Sembra un Peso e una Responsabilità reddit