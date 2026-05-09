Il ministero della Salute ha avviato una sorveglianza su quattro persone arrivate a Roma da Johannesburg, dopo che una donna a bordo del volo, successivamente ricoverata e deceduta per hantavirus, aveva partecipato al viaggio. Le quattro persone non presentano sintomi al momento. La comunicazione ufficiale non segnala rischi immediati per la popolazione e prosegue con il monitoraggio delle condizioni dei soggetti coinvolti.

Quattro persone sono giunte a Roma con un volo sul quale, per pochi minuti, è salita una donna poi ricoverata per hantavirus a Johannesburg e lì deceduta. Lo ha fatto sapere il ministero della Salute, che ha acquisito i recapiti dei quattro passeggeri e ha trasmesso le informazioni alle Regioni di competenza, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, che hanno attivato le procedure di sorveglianza attiva. I quattro passeggeri “sono stati tutti rintracciati e ci risulta che non abbiano sintomi”, ha rassicurato Maria Rosaria Campitiello, capa Dipartimento della prevenzione del ministero della Salute, spiegando al Tg1 che “erano seduti in una fila lontana dalla passeggera che poi successivamente è deceduta, e ci risulta anche che la passeggera sia stata a bordo del volo per poco tempo”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, il ministero della Salute attiva sorveglianza per 4 persone: “Non hanno sintomi”

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