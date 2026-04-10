Calabria stop alle rate dei mutui | aiuto per le zone colpite dal maltempo

In Calabria, le province di Catanzaro e Cosenza hanno deciso di sospendere i pagamenti delle rate dei mutui ipotecari. La misura riguarda le aree colpite dagli eventi meteorologici estremi verificatisi tra l’11 e il 20 febbraio 2026. La decisione si applica alle persone e alle famiglie che hanno subito danni a causa delle recenti calamità naturali. La sospensione si estende a tutte le rate in scadenza nel periodo indicato.

Le province di Catanzaro e Cosenza vedranno una sospensione dei pagamenti relativi ai mutui ipotecari a seguito degli eventi meteorologici estremi che hanno colpito il territorio tra l’11 e il 20 febbraio 2026. La misura, approvata dal Dipartimento della Protezione Civile, recepisce un accordo siglato tra l’ABI, la Protezione Civile stessa e le Associazioni dei consumatori per fornire un sostegno tempestivo alle famiglie colpite dalle calamità naturali. Il meccanismo operativo tra banche e istituzioni. L’attuazione pratica del provvedimento dipenderà dalla pubblicazione ufficiale dell’ordinanza nella Ufficiale, momento che permetterà agli istituti aderenti all’ABI di dare esecuzione immediata alla sospensione delle rate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, stop alle rate dei mutui: aiuto per le zone colpite dal maltempo Musumeci: per Niscemi stop alle rate per i mutui. Fitto: dall’Ue sostegno alle Regioni colpite da Harry«C’è una sospensione del pagamento delle rate di mutuo e di ogni altra obbligazione. Leggi anche: Niscemi, finalmente qualche segno di vita dal governo: “Stop alle rate dei mutui” Si parla di: Danni meteo, da Ismea ok allo stop delle rate; Impianti sportivi non in regola: stop alle partite a porte aperte nella provincia di Reggio Calabria. Coldiretti Calabria, stop ai controlli duplicati e più semplificazione amministrativaStop ai controlli duplicati e semplificazione amministrativa tra le richieste avanzate da Coldiretti Calabria durante i lavori dell'assemblea regionale alla Cittadella. Secondo l'organizzazione le ... ansa.it