L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato recentemente l'emergenza globale per l'epidemia di Ebola, portando nuovamente al centro dell'attenzione le misure adottate dai governi per contenere il virus. In questo periodo, l'interesse pubblico si concentra sulla gestione dell'emergenza e sulle risposte ufficiali. Mentre la copertura mediatica si intensifica, alcune voci critiche mettono in discussione le strategie adottate e la loro efficacia, creando un quadro complesso sulla risposta alle crisi sanitarie di portata internazionale.

Mentre l'attenzione mediatica era tutta concentrata sull'Hantavirus, spunta repentinamente l'emergenza Ebola: l'OMS ha già dichiarato l'emergenza globale soprattutto in relazione alla situazione del Congo, ove si sono registrati 130 morti. Come volevasi dimostrare, l'emergenza epidemica non è uscita dal circolo dell'apparire, ma sembra rappresentare un duraturo metodo di governo delle cose e delle persone, come peraltro avevamo provato a mostrare nel nostro studio "Golpe globale". Se il liberismo coincide con il "vivere pericolosamente" (Foucault), ossia con una situazione permanente di emergenza utilizzata politicamente in chiave governamentale, non stupisce che cambino le emergenze ma resti invariata la modalità di gestione politica, sociale ed economica delle stesse. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ebola: l'OMS ha già dichiarato l'emergenza globale; si torna dunque all'emergenza epidemica come arte di governo?

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Ebola outbreak declared a global health emergency

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