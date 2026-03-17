Dopo la colazione molte persone avvertono gonfiore, fastidi o reflusso, segnali di un’intolleranza o di abitudini alimentari scorrette. Questo disagio può manifestarsi subito dopo aver mangiato, creando fastidio e disagio durante la giornata. Sono spesso coinvolti alimenti e abitudini di consumo che influiscono sulla digestione e sul benessere dello stomaco.

Quando suona la sveglia al mattino alcuni saltano giù dal letto sognando un caffè e latte fumante, una brioche, qualche biscotto, invece altri provano nausea al solo pensiero di mangiare. Per coloro le cui mattine sono sinonimo di pesantezza, acidità o gonfiore, la questione del primo pasto è davvero cruciale. "Molti di noi hanno un apparato digerente che non è immediatamente operativo al mattino, ma inizia lentamente" spiega la dottoressa Ileana Dirutigliano, nutrizionista di MioDottore. "È un momento in cui la motilità intestinale e la secrezione di enzimi digestivi sono ancora basse". La sfida diventa determinare su quali alimenti scegliere per una colazione che non aggravi eventuali problemi preesistenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pancia gonfia dopo la colazione? Vuol dire che mangi male. Ecco cosa preferire e cosa evitare

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