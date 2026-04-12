Al Coachella Valley Music and Arts Festival del 2026, Barbie fa il suo debutto con un’installazione immersiva chiamata “You Can Be Any Barbie”. Contestualmente, viene presentata una nuova collezione di merchandising ufficiale. La partecipazione del brand al festival rappresenta un primo esempio di attività promozionali di questo tipo, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico attraverso esperienze dirette e prodotti dedicati.

Barbie debutta ufficialmente al Coachella Valley Music and Arts Festival 2026 con la sua prima activation immersiva, intitolata “ You Can Be Any Barbie ”, affiancata dal lancio di una nuova collezione di merchandising ufficiale. Il brand Barbie lancia “You Can Be Any Barbie” e una nuova linea di merchandise ufficiale al festival. Ma cosa ci fa Barbie al Coachella? L’esperienza sarà situata in prossimità dell’ingresso principale del festival, accanto all’area merchandise artisti e vicino al palco Sahara durante il primo weekend. L’activation è pensata come uno spazio interattivo che traduce l’universo Barbie in chiave contemporanea e partecipativa, invitando i visitatori a esplorare e reinterpretare le diverse “ Barbie personas ”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - You Can Be Any Barbie al Coachella 2026: sì, arriva il nuovo merch di Barbie

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