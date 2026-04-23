Una vita dedicata al prossimo | il poliambulatorio di Palo intitolato alla memoria del dottor Tricarico

Il poliambulatorio dell’Asl di Palo del Colle è stato intitolato al dottor Giuseppe Tricarico, medico nefrologo e presidente dell’Aido, scomparso nel 2001. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti dell’amministrazione locale e del personale sanitario, che hanno ricordato la figura del professionista. La struttura ora porta il nome di Tricarico, in memoria del suo impegno nel campo della medicina e della donazione di organi.

E' stato intitolato al dottor Giuseppe Tricarico, medico nefrologo e presidente Aido, scomparso nel 2001, il poliambulatorio Asl di Palo del Colle. Un modo per omaggiare un medico che tanto si è speso per la comunità, "per la grande professionalità e umanità spese nella sua vita breve ma intensa.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Matelica celebra Dino Pallotti: 105 anni e una vita dedicata al Verdicchio, memoria storica del territorio marchigiano.Dino Pallotti, custode di una tradizione vitivinicola secolare, ha compiuto 105 anni, un traguardo celebrato con commozione e gratitudine nella sua... Stefano Lugli e Metella Montanari a confronto, una serata dedicata alla memoria e al coraggioL'autore Stefano Lugli dialoga con Metella Montanari, direttrice dell'Istituto storico di ModenaL'incredibile storia di due famiglie, tra Monte Sole... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Ancora morti sul lavoro a Taranto: a perdere la vita un giovane di 38 anni; Taranto, palo della luce crolla durante i lavori: operaio perde la vita; Scusi, chi ha fatto palo? Fantozzi, storia di un mito italiano; A Taranto 7 persone e 3 società indagate per la morte di Domenico Di Ponzio, l'operaio colpito da un palo della luce. Fine vita fermo al palo. E il governo impugna la legge sardaSe un effetto Kessler c’è stato, di certo, è rimasto fuori da Palazzo Madama, dove il disegno di legge sul fine vita è scomparso dai radar. L’ultima traccia risale alla seduta del 23 ottobre ... ilmessaggero.it San Giuseppe a Palo del Colle - facebook.com facebook Nomine: Meloni chiude il dossier sottosegretari, ancora al palo il via libera a Freni per la Consob. E sul tavolo spunta l’Antitrust x.com