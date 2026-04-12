Dopo aver rinunciato alla candidatura, Galliani ha annunciato di sostenere Giovanni Malagò come prossimo presidente della FIGC. La decisione è stata comunicata in modo inatteso e rappresenta un cambio di rotta rispetto alle aspettative iniziali. Malagò è ora considerato il principale candidato alla guida della Federazione, in seguito alla scelta di Galliani di ritirarsi dalla corsa.

Negli ultimi giorni era circolato il nome diAdriano Gallianicome possibile nuovo presidente della FIGC. Le dimissioni di Gabriele Gravina, arrivate dopo la disfatta italiana ai playoff giocati a Zenica, hanno lasciato un grande vuoto di potere nel sistema calcistico italiano. La scelta della futura guida calcistica nazionale, più che una decisione sportiva, è diventata un vero intreccio di equilibri e strategie politiche. La decisione diAdriano Gallianiarrivata nelle ultime ore, ha lasciato a bocca aperta i tanti club diSerie Ache avevano dato il loro appoggio all’ex dirigente di Milan e Monza. Queste le sue parole riportate alCorriere della Sera:“Ci ho pensato a lungo, e sono onorato e riconoscente a quei club che hanno pensato a me come candidato della Lega di A per la presidenza federale ma non accetterò”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Passo indietro per Galliani, Malagò il primo nome per la corsa alla presidenza della FIGC

Galliani si sfila, Malagò il primo nome: la corsa alla presidenza FIGC tra veti, alleanze e politicaGalliani rinuncia alla candidatura e rilancia Malagò, mentre prende quota anche l’ipotesi di un ex calciatore.

Galliani si tira indietro dalla presidenza FIGC: «Non accetterò l’invito». Poi avanza il nome: «Il migliore possibile è Malagò!»Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian.