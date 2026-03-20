E’ morto Chuck Norris star dei fim d’azione | l’attore aveva 86 anni

È morto Chuck Norris, noto attore e campione di arti marziali, celebre per aver interpretato la serie televisiva Walker, Texas Ranger. Aveva 86 anni. La notizia è stata diffusa oggi e ha suscitato grande attenzione tra fan e appassionati di cinema d’azione. Norris è stato una figura iconica nel mondo dello spettacolo e delle arti marziali.

(Adnkronos) – E' morto Chuck Norris. Il campione di arti marziali, diventato una leggendaria star del cinema d’azione e protagonista della celebre serie Walker, Texas Ranger, si è spento all'età di 86 anni. Norris era stato ricoverato in un ospedale delle isole Hawaii giovedì 19 marzo e la sua famiglia ha diffuso un comunicato oggi, venerdì 20 marzo, annunciando che si è spento quella stessa mattina. “Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vogliamo far sapere che era circondato dalla sua famiglia ed era in pace”, hanno scritto i familiari. Numerosi i film d'azione che lo hanno reso noto al grande pubblico, come 'Rombo di tuono', 'Delta Force', 'Una magnum per McQuade' e 'Il codice del silenzio'. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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