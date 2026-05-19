È morto Remo Salvadori protagonista dell’arte italiana contemporanea

È scomparso a 79 anni Remo Salvadori, artista italiano conosciuto per il suo contributo all’arte contemporanea. Nato a Cerreto Guidi, in Toscana, si è diplomato all’Accademia delle Belle Arti di Firenze. Dal 1972 ha vissuto a Milano, città dove ha proseguito la sua attività artistica. La sua figura ha avuto un ruolo rilevante nel panorama artistico italiano degli ultimi decenni. La notizia della sua morte è stata diffusa nelle ultime ore.

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Remo Salvadori, figura cardine dell’arte italiana, è morto all’età di 79 anni. Nato a Cerreto Guidi, in Toscana, e diplomatosi all'Accademia delle Belle Arti di Firenze, dal 1972 aveva reso Milano la sua città di adozione. Qui viveva e lavorava.La carriera Le sue prime mostre personali sono state. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: La metamorfosi dell’arte contemporanea italiana A Madrid l'Istituto Cultura celebra la Settimana dell'arte contemporanea italianaUna serata conviviale dedicata agli operatori del settore dell'arte contemporanea ha riunito ieri sera all'Istituto Italiano di Cultura di Madrid... #recensioni Alice Cattaneo, Elisabetta Di Maggio, Remo Salvadori. Molteplice senza disordine at Fondazione Sabe per l’arte, Ravenna juliet-artmagazine.com/alla-fondazion… x.com È morto Remo Salvadori, protagonista dell’arte italiana contemporaneaRemo Salvadori, figura cardine dell’arte italiana, è morto all’età di 79 anni. Nato a Cerreto Guidi, in Toscana, e diplomatosi all'Accademia delle Belle Arti di Firenze, dal 1972 aveva reso Milano la ... milanotoday.it Remo Salvadori alla GNAMC: presentazione del catalogo e nuova acquisizione per il museoDomani, giovedì 5 marzo 2026, la GNAMC – Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma ospiterà un incontro dedicato a Remo Salvadori, tra le figure più riconosciute della scena artistica ... exibart.com