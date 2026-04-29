La metamorfosi dell’arte contemporanea italiana
L’arte contemporanea italiana vive un momento di cambiamento, ma non si può parlare di questa fase senza fare riferimento agli anni Ottanta, un periodo che ancora influenza le discussioni e le opere attuali. Le esposizioni e le collezioni recenti mostrano come le tendenze di allora abbiano lasciato un’impronta duratura. La scena artistica di oggi si confronta con questa eredità, cercando nuovi linguaggi e modalità espressive.
Life&People.it Quando si parla di arte contemporanea italiana oggi, inevitabilmente, è necessario confrontarsi con un fantasma glorioso e ingombrante: quello degli anni Ottanta. Se la Transavanguardia è stata l’ultimo grande momento in cui il genio italico ha dettato l’agenda estetica globale, il presente ci restituisce un’immagine più frammentata, complessa e, paradossalmente, più aperta. Non è una questione di talento — che abbonda nelle nuove generazioni — ma di una radicale mutazione del “sistema-mondo”. Se un tempo la forza di un’opera risiedeva nella sua capacità di rivendicare il primato della pittura e del segno soggettivo contro il concettualismo gelido, oggi l’artista italiano si muove in un ecosistema dove il confine tra analogico e digitale, tra identità locale e iper-globalizzazione, è diventato una membrana osmotica.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
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