L’arte contemporanea italiana vive un momento di cambiamento, ma non si può parlare di questa fase senza fare riferimento agli anni Ottanta, un periodo che ancora influenza le discussioni e le opere attuali. Le esposizioni e le collezioni recenti mostrano come le tendenze di allora abbiano lasciato un’impronta duratura. La scena artistica di oggi si confronta con questa eredità, cercando nuovi linguaggi e modalità espressive.

Life&People.it Quando si parla di arte contemporanea italiana oggi, inevitabilmente, è necessario confrontarsi con un fantasma glorioso e ingombrante: quello degli anni Ottanta. Se la Transavanguardia è stata l’ultimo grande momento in cui il genio italico ha dettato l’agenda estetica globale, il presente ci restituisce un’immagine più frammentata, complessa e, paradossalmente, più aperta. Non è una questione di talento — che abbonda nelle nuove generazioni — ma di una radicale mutazione del “sistema-mondo”. Se un tempo la forza di un’opera risiedeva nella sua capacità di rivendicare il primato della pittura e del segno soggettivo contro il concettualismo gelido, oggi l’artista italiano si muove in un ecosistema dove il confine tra analogico e digitale, tra identità locale e iper-globalizzazione, è diventato una membrana osmotica.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - La metamorfosi dell’arte contemporanea italiana

Questa è la mia natura. Questa è la mia arte che ascolta, accoglie, trasforma.

Notizie correlate

A Madrid l'Istituto Cultura celebra la Settimana dell'arte contemporanea italianaUna serata conviviale dedicata agli operatori del settore dell'arte contemporanea ha riunito ieri sera all'Istituto Italiano di Cultura di Madrid...

Leggi anche: Capitale italiana dell’arte contemporanea: candidature entro il 15 giugno

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Jenny Saville oltre la carne: pittura, corpo e metamorfosi. Com'è la mostra di Venezia; Roma: Via Margutta, l’arte della metamorfosi; Arte contemporanea: avanguardia e sfida all'intelligenza artificiale; Per Silvia Scaringella, il tempo dell’arte è quello della trascendenza.

MIA Photo Fair: la metamorfosi è il tema dell'edizione 2024La quindicesima edizione di MIA Photo Fair, uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla fotografia d’arte in Italia, avrà come tema centrale la metamorfosi. L'annuncio è stato dato dagli ... it.blastingnews.com

La metamorfosi umana in quaranta opere d’arte. Iacomucci e Focanti espongono a Palazzo Bisaccioni di JesiMèta – Corporis, così si intitola la mostra degli artisti Carlo Iacomucci e Maria Grazia Focanti, inaugurata nei giorni scorsi a Palazzo Bisaccioni di Jesi, nel cuore della città. La storica dell’arte ... corriereadriatico.it

Da bruco a farfalla: il segreto della metamorfosi - facebook.com facebook

Il panorama assicurativo sta vivendo una metamorfosi strutturale. Che impatto hanno #AI, advanced analytics e piattaforme intelligenti nei processi core Come evolverà il settore A rispondere è Massimo Nitoglia, Financial Services Director di Eng: eng.it/it/in x.com